Samsun'da ByLock'tan 5 kişi adliyeye sevk edildi

-Adliye binasına girişleri

-Adliye dış görüntüsü

-Kaçakçılık Şubesi yazısı

-Emniyet dış görüntüsü



( SAMSUN -HD) SAMSUN



- Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilerek gözaltına alınan 10 kişiden 5'i Samsun Adliyesine sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 gün önce Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere önceki gün toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında 1 avukat, 3 mühendis, 1 öğretmen, 1 hemşire ve 1 kuran kursu eğitmenin de bulunduğu toplam 10 kişiyi gözaltına almıştı. Tamamının örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 10 kişiden 5'inin KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlandı. Mühendis A.Ç. adlı şahıs ile birlikte ev hanımları Z.Ç. E.A., S.A. ve S.Ç. adlı kadınlar "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi.

