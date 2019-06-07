Samsun'da büfeci 3 kişiyi tabancayla yaradı

-Yaralıların ambulanstan inişi

-Hastaneye taşınmaları

-Acil müdahale odasına götürülmeleri

-Hastane içinde götürülmeleri

-Hastane dış görüntüsü ve ambulanslar

-Olay yerinde polis ekiplerinin çalışması



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da bir büfe sahibi kavgada işyerinin önünde 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfeci H.A. kavga sırasında işyerinin önünde bulunan H.D.(46), İ.S.(40) ve S.Ö.'yü (42) tabancayla vurarak yaralayıp kaçtı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan İ.S. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis olay yerinde 4 adet 9 mm çaplı tabancaya ait boşkovan ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

