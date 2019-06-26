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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da bir kişi garajda ölü bulundu

Samsun'da bir kişi garajda ölü bulundu



: - Evin önündeki ambulans - Ölen kişinin yakının feryat etmesi - Cenazenin morga götürülmesiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi evinin garajında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Veysel Duran'a (56) ulaşamayan ailesi, Taşkale Mahallesi Doyran yolu mevkisinde bağ evi olarak kullandıkları eve gitti.Evin garajında Duran'ın hareketsiz yattığını gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Ekiplerce yapılan incelemede, Duran'ın ateşli silahla vurulma sonucu öldüğü belirlendi.Duran'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Sağlık Ekipleri 

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