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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun'da bir ilkokulun önündeki çocuk parkının istinat duvarı çöktü

Samsun'da bir ilkokulun önündeki çocuk parkının istinat duvarı çöktü

Çöken istinat duvarı

Mel B Polis İstinat Duvarı Yaya Trafiği Çocuk Parkı 

-Kaldırım ve yolun kapanmış hali
-Çocuk parkı
-Okulun görüntüsü
-Polisin şeritle kapattığı yol
-Vatandaş ile röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir ilkokulun önünde bulunan çocuk parkının istinat duvarı çöktü. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Toptepe İlkokulu önündeki çocuk parkında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilkokulun önündeki çocuk parkının istinat duvarı büyük bir gürültüyle Bayırlı Sokak üzerine çöktü. Çökme sonucu yol tamamen ulaşıma kapandı. Olay yerine polis sevk edildi. Polis şeritle yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Duvarın çökmesinin okulun kapalı olduğu akşam saatinde olması muhtemel bir facianın önüne geçti.
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