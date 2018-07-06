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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Samsun'da bıçak parası operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da bıçak parası operasyonu: 3 gözaltı

Gözaltına alınan bir kişinin polisler arasında yürümesi

Polis Hastane Kamu Hastanesi Kimlik Bilgisi Ameliyat 

-Emniyet binasına girişi
-Asayiş şubesi yazısı
-Emniyet dış görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL-HD) SAMSUN

- Samsun'da ameliyat için bıçak parası alındığı ve başkasının kimliğiyle hastanede ameliyat yapıldığı iddiasıyla ilgili 1'i doktor 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Samsun'da bir kamu hastanesinde görev yapan doktorun hastalardan bıçak parası aldığı, bazı hastaları da başkasının kimlik bilgisini kullanarak hastanede ameliyat ettiği ileri sürüldü. Olayın şikayet edilmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 1'i doktor 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis olayda başka mağdurların olup olmadığını araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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