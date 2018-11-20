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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Samsun’da barajların doluluk oranı yüzde 69

Samsun’da barajların doluluk oranı yüzde 69

-ARŞİV-

Doluluk Oranı Çekim Sonbahar 

-Drone ile detaylar
-Yosunlardan yakın çekim
-Drone görüntüsü
-gölden görüntü
-ineklerin otlaması

( SAMSUN )- Doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azaldı SAMSUN

- Samsun'da Kasım ayı itibariyle baraj ve göletlerin doluluk oranı ortalama yüzde 69 seviyesinde. Yaz ve sonbahar mevsimlerinin, mevsim normallerinin üzerinde sıcak geçmesinin ardından Samsun’da bulunan baraj ve göletlerin doluluk oranı merak konusu oldu. DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Kasım ayı itibariyle, Hasan Uğurlu Barajı yüzde 61,78, Suat Uğurlu Barajı yüzde 92,84, Çakmak Barajı yüzde 47,87, Ladik Gölü yüzde 13,71, Altınkaya Barajı yüzde 69,48, Derbent Barajı yüzde 93,29, Vezirköprü Barajı ise yüzde 65,84 oranında doluluk oranına sahip. “Yüzde 9 oranında azalma gözlendi” 2017 yılı Kasım ayındaki doluluk oranı yüzde 78,97 olan Samsun'daki baraj ve göletlerin doluluk oranlarında yüzde 9 oranında gibi bir azalma gözlendi.
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