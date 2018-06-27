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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da bar işletmecisine barda silahlı saldırı: 1 yaralı İzle

Samsun'da bar işletmecisine barda silahlı saldırı: 1 yaralı İzle

Yaralı Haydar Uğur'ur hastanede tomografi filmi odasına taşınması

Röntgen Silahlı Saldırgan Silahlı Saldırı Ameliyat Saldırı 

-Tomografi odasından çıkışı ve ameliyathananeye götürülmesi
-Asansöre bindirilmesi
-Yaralının fotoğrafları
-Hastanenin iç ve dış görüntüsü

( SAMSUN -HD) SAMSUN

- Samsun'da bir barda silahlı saldırıya uğrayan bar işletmecisi ağır yaralandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesinde sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barın ortağı olduğu öğrenilen Haydar Uğur (43) barın içinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı ve sol yanağından giren kurşun beyninde kaldı. Olay sonrasında 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
Haydar Uğur'un önce kimliği tespit edilemedi ve ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darp sonucu yaralandığı tahmin edilen Haydar Uğur'un hastanede çekilen röntgen filminde vurulduğu tespit edilince olay polise haber verildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, ağır yaralanan kimliği belirsiz şahsın yaptıkları araştırma sonucu bar işletmecisinin ortağı Haydar Uğur olduğunu tespit etti. Haydar Uğur hastanede ameliyata alındı. Polis silahlı saldırganın kimlik tespit ve yakalanması için çalışma başlattı.
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