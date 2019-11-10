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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Samsun’da Atatürk anıldı İzle

Samsun’da Atatürk anıldı İzle

Anıttaki törenlerden detay

Cumhuriyet Saygı Duruşu Fedakarlık Irak 

-Vatandaşlardan detay
-Vali Kaymak'ın konuşması
-Genel görüntü

( SAMSUN )- Sirenler çalınca herkes biranda durdu SAMSUN

- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81’inci yıl dönümünde Samsun’da düzenlenen törenlerle anıldı. Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te çalan siren sesiyle beraber şehirde hayat durdu, herkes işini bırakarak saygı duruşunda bulundu. Samsun’da '10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü' nedeniyle ilk tören merkez İlkadım İlçesi’nde Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.
Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, anıta çelenk sundu. Daha sonra çalınan sirenin ardından şehirde adeta hayat durdu. Şoförler, trafikteki araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundular. Gündelik hayatını sürdüren esnaflar ve vatandaşlar da ataya saygı duruşunda bulundular. Anıt Şeref Defterini imzaladıktan sonra konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Kurtuluş Mücadelesini başlatmak üzere Samsun’a 100. yıldönümünü andığımız bu dönemde bize işaret etiğiniz muasır medeniyeler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Dahili ve harici düşmanlara rağmen milletimizin ortak eseri olan cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak, hepimizin müşterek vazifesidir” dedi.
Yoğun bir katılımla başlayan Atatürk’ü anma törenleri anıtın ardından Atatürk Kültür Merkezi’ndeki programlar ile devam eti.
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