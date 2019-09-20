Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon İzle

Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon İzle

- Samsun Emniyet Müdürlüğü detayı - Zanlıların emniyetten çıkışı - Şehirde 123 ekip ile 139 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aranan 39 şüpheli yakalandıSAMSUN (AA) - Samsun 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 39 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Güvenlik ve Çocuk Şubesi ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerince belirlenen 139 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Önceden tespit edilen adreslere 123 ekip ve 339 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 39 şüpheli yakalandı.Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Akalan Yakalama Kararı 

İlgili Foto Galeriler
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı