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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da araç takla attı: 3 yaralı

Samsun'da araç takla attı: 3 yaralı

Dolmuşun yuvarlandığı yol

Trafik Kazası 

-Devrilmiş dolmuş
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da yoldan çıkan aracın takla atarak yuvarlanıp alt yola devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde sabah saat 07.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Genez idaresindeki 55 D 1035 plakalı 3 nolu araç, yağmurdan yolun kaygan oluşundan dolayı rampa aşağı inerken Ertan Sokak'tan kayarak yoldan çıkıp Kızılcıkdibi Sokağa takla atarak devrildi. Kazada, araç sürücüsü Uğur Genez ile yolculardan Ferhat Can (20) ve Gamze Saraç (21) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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