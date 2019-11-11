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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da alev alan araçta bir çocuğun öldüğü trafik kazası - GİRESUN

Samsun'da alev alan araçta bir çocuğun öldüğü trafik kazası - GİRESUN

- 8 yaşındaki kızları Zehra Yılmaz'ın cenazesi - Yağlıkuyumcu Köyü camisinden genel görüntü - Cenaze aracından görüntü - Cenaze yakınlarından genel görüntü - Cenazenin kaldırılmasından görüntü GİRESUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde Cumhuriyet savcısı Ümit ve zabıta katibi eşi Emel Yılmaz'ın dün trafik kazasında hayatını kaybeden 8 yaşındaki kızları Zehra Yılmaz, memleketleri Giresun 'un Tirebolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Yılmaz'ın cenazesi, Tirebolu ilçesine bağlı Yağlıkuyumcu köyüne getirildi.
Zehra Yılmaz için Yağlıkuyumcu köyü camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Yılmaz ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, Giresun , Samsun ve Trabzon adliyelerinde görevli savcı ve hakimler ile vatandaşlar katıldı.
Tabutunun üzerine duvak bırakılan Zehra Yılmaz'ın cenazesi, Giresun Müftüsü Muhittin Oral'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi. - OlayTerme'den Samsun yönüne giden, Samsun Adliyesinde görevli zabıt katibi Emel Yılmaz'ın kullandığı 06 NS 891 plakalı cip ile Murat Lokumcu idaresindeki 34 NE 1076 plakalı otomobil, dün Namazlı mevkisinde çarpışmış, çarpmanın ardından alev alan cipte bulunan Yılmaz'ın 8 yaşındaki kızı Zehra Yılmaz, hayatını kaybetmişti.Kazada, sürücüler ve Cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz ile diğer araçta bulunan Mustafa Tekin, Asil ve Burcu Lokumcu ve Gülay Dinar yaralanmıştı.

Kabristan General Trafik Kazası Cenaze Namazı Zabıta 

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