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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da 5 kişinin yaralandığı 'tarla sürme’ kavgasıyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da 5 kişinin yaralandığı 'tarla sürme’ kavgasıyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

-Adliye önüne gelen jandarma araçları

Jandarma Silahlı Kavga İyi Çocuklar 

--Şahısların jandarma ekipleri arasında adliyeye girişleri

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde ‘tarla sürme’ meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi. İlçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Sarıköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali Canbaş, bir süre önce Nesim Seven isimli şahıstan aldığı 9 dönüm araziyi çocukları ile birlikte traktörle sürerken tarlaya gelen Ertuğrul Demir ve oğulları arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası jandarma ekipleri Samet Demir, Ertuğrul Demir ve kavgada ayağından yaralanan Erdal Demir’i gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, İlçe jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildi. (ŞU-SLH-
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