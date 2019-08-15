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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Samsun'da 5. kattan düşen 2.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Samsun'da 5. kattan düşen 2.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Yaralı Emrah Kertis'in sedye ile hastaneden çıkarılması

Tıp Fakültesi İlk Müdahale Polis Aracı Hastane Fakülte 

-Ambulansa konulması
-Ambulansın tıp fakültesine gidişi
-Hastane dış görüntüsü
-Olay yerinde polis aracı
-Çocuğun düştüğü bina ve düştüğü yer

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da 5. katın penceresinden düşen 2.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olay. Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babaannesine ait evin 5. katında çıktığı divanın üzerinde oyun oynarken pencereden yere düşen 2,5 yaşındaki Emrah K., ağır yaralandı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrah B., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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