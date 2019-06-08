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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun'da 3 kişiyi tabancayla yaralayan büfeci adliyeye sevk edildi

Samsun'da 3 kişiyi tabancayla yaralayan büfeci adliyeye sevk edildi

Polis aracından inmesi

-Polislerin arasında yürümesi
-Adliye binasına girişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Arşiv görüntü

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da büfesinin önündeki kavgada 3 kişiyi tabancayla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde önceki gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfeci H.A.(56), kavga sırasında iş yerinin önünde bulunan H.D.(46), İ.S.(40) ve S.Ö.'yü (42) tabancayla yaralayıp kaçtı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan İ.S. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis olay yerinde 4 adet 9 mm çaplı tabancaya ait boşkovan ele geçirdi. Yaralılardan S.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri gözaltına alınan şüpheli H.A.'yı sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk etti.
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