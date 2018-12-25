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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Samsun'da 3 kişi 14 bin 172 adet uyuşturucu hapla yakalandı İzle

Samsun'da 3 kişi 14 bin 172 adet uyuşturucu hapla yakalandı İzle

Yakalana şüphelilerin emniyetten çıkışları

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Akalan Kışla 

-Polis aracına götürülmeleri
-Polis aracına binmeleri
-Polis araçlarının adliyeye gidişi
-Emniyet dış görüntüsü
-Ele geçen hapların fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

-. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı adrese yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 14 bin 172 adet kapsül halinde uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili akraba olan N.D., M.C.D. ve Y.P.D. yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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