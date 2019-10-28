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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da 2. kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Samsun'da 2. kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Hastanede çocuğun sedyeye alınırken görüntüsü

Acil Servis 112 Acil Servis 

-Sedye ile taşınırken görüntüsü
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

-. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Mekke Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 yaşındaki Irak uyruklu Alı Raad Hamood Ahmed evlerinin 2 katından yere düştü. Ağır yaralanan Iraklı çocuk 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Alı Raad Hamood Ahmed hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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