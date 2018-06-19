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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Samsun’da 15 aracın aynası kırıldı

Samsun’da 15 aracın aynası kırıldı

Olay yerinden detaylar

Parmak Polis Parmak İzi Kamera 

-Sürücülerin konuşması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da sarhoş olduğu iddia edilen şahıs, gece saatlerinde 15 aracın aynasını kırarak kayıplara karıştı. Olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sarhoş olduğu iddia edilen ismi belirsiz bir şahıs, gece saatlerinde Antalya Sokak üzerinde dolaşırken, park halinde bulunan tüm araçlara zarar verdi. Araçların aynalarını teker teker kıran kimliği belirsiz kişi, daha sonra kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Araçlarına zarar verildiğini gören araç sürücüleri, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler, araç üzerinde parmak izi çalışması başlatarak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, eşkali tespit edilen şahsı bulmak için çalışma başlattı.
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