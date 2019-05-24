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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı

Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı

Cadde ve sosakların sular altında kalması

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Akalan Su Baskını Yağan 

-İşyerinini basan su
-Suyun içinde esnaf
-Su basan işyerleri ve otoparklar
-Su boşaltma çalışması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da 10 dakika süren sağanak yağış ve kısa süreli dolunun ardından cadde ve sokaklar sular altında kalırken çok sayıda iş yerlerini su bastı. Samsun’un İlkadım ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu 10 dakika içinde cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Yağmur suları biranda cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Çok sayıda iş yerini su bastı ve araçlar mahsur kaldı. Kısa süre süren su baskının ardından vatandaşlar iş yerlerini temizleme çalışması başlattı. Yağmur suları yollarda zarara yol açtı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
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