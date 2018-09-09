Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: “2023-2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için son nefesimize kadar çalışacağız”

-Başkan Zihni Şahin'in konuşması

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- Samsun Büyük Şehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimizin ve hepimizin önüne koyduğu 2023-2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için son nefesimize kadar gayret ve mücadele edeceğiz” dedi.

AK Parti Samsun İl Teşkilatının 78. İl Danışma Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Başkanı Hakan Karaduman’ın ardından konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin,Türkiye’nin geleceği için önlerinde koyulan hedefler hakkında açıklamalarda bulundu. “2023-2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için son nefesimize kadar çalışacağız” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’ın koyduğu hedefler doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Samsun Büyük Şehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimizin ve hepimizin önüne koyduğu 2023-2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için son nefesimize kadar gayret ve mücadele edeceğiz. Bunun için 31 Mart 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde büyükşehir ile birlikte 18 belediye başkanlığını kazanmak ve cumhurbaşkanımız genel başkanımız ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Samsun olarak hediye etmek istiyoruz. Bu zaferi birlik ve beraberlik içinde birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum. Hizmet ve gönül belediyeciliği anlayışı ile samsunumuzu 2023 yılına hazırlamak için çalışıyoruz. bu amaçla şehircilik ve kent estetiği, ulaşım, çevre, turizm, spor, bilim, sanayi, tarım, gibi alanlarda çok önemli ve büyük projeleri hayata geçireceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız. Samsunumuzun bugünü güzeldir. 2023’de daha güzel olacaktır. Samsunumuz gelişmiştir. 2023’de daha çok gelişmiş olacaktır. Samsunumuz ileri gitmiştir. 2023’de daha çok ileri gidecektir” “Taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorum” Vatana ve millete hizmette emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirten Zihni Şahin, şunları söyledi: “Samsunumuzu bugünün güzelliklerine, gelişmişliğine ve ilerlemesine büyük katkılar yapan milletvekilimiz ve büyükşehir eski belediye başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz Bey’e çok teşekkür ediyorum. Samsunumuzun genel ve yerel hizmetlerle donatılmasını sağlayan başta cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetlerimize, bakanlarımıza, Samsun milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımıza kısacası siyasi irademize çok teşekkür ediyorum. Geçmişten bu yana Samsunumuzda görev yaparak taş üstüne taş koyan belediye başkanlarımıza, siyasilerimize, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Vefat edenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum. Ortak akıl, istişare, uyum içinde çalışmayı esas alıyoruz. Genel başkan yardımcımız, il başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız ile Samsunumuzda sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, üniversitemiz ve toplumumuzun tüm kesimleriyle bir ve beraber oluyoruz. Ziyaretler yapıyoruz. Bunu devam ettireceğiz.” (ED-MAY-

