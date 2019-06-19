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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun AFAD Müdürlüğü'nden nefes kesen deprem tatbikatı

Samsun AFAD Müdürlüğü'nden nefes kesen deprem tatbikatı

tatbikat görüntüleri

Sel Felaketi Toplantı Tatbikat Deprem Tatbikat Felaket 

-vali konuşması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun Afet ve Acil durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında (TAMP), Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES)’in desteğiyle Samsun AFAD Müdürlüğü'nde bölgesel tatbikat düzenlendi.
AFAD tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) desteğiyle Samsun AFAD Müdürlüğü'nde bölgesel tatbikat düzenlendi.
Samsun Valisi Osman Kaymak’ın katılımıyla gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği 07.50’de Ladik ilçesi Küpecik Mahallesi’nde 6 büyüklüğündeki depremin Bilgi Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Hizmet Grubu tarafından Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ile tanınmasıyla başladı.
Senaryoya göre Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum etkilendi. Tatbikatta yapılan çalışmalar şu şekilde yer aldı: "Toprak altında arama kurtarma, dehliz açma, tripot ve libaratör desteği ile afetzedeye ulaşma akabinde köpek ile arama ve kurtarma çalışmaları. Kimyasal gaz sıkıntısı olan bir bölgede kbrn ölçümleri 3-Enkaz arama kurtarma çalışmaları kapsamında, oksiasetilen kullanarak metal kesme, yandan girme ve kütle çekme gerçekleştirildi". Yapılan her tatbikatı dikkatle izleyen Samsun Valisi Osman Kaymak, “Ülkemiz önemli deprem kuşağında bulunuyor. Sadece deprem değil sel, heyelan gibi değişik felaketlerde de karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu anlamda mevzuatımız gereği bu tatbikatları yapmamız gerekiyor. Tatbikatların bir kısmını yerinde inceledik. Hemen hemen her türlü felaketlere müdahale edecek kapasite sahip bir iliz. O yönüyle de böyle tatbikatlarla kapasitemizi arttırmaya çalışıyoruz” dedi.
Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketine değinen Vali Kaymak, “Son aldığımız bilgilere göre 3 vatandaşımızın ölüsüne ulaşıldı. 7 vatandaşımız ise aranıyor. Oradaki durumu zaman zaman takip ediyoruz. Samsun AFAD olarak Trabzon’un yanındayız. Bu olay gösteriyor ki bu tür sel felaketlerine daha tedbirli olmamız gerekiyor. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.
Tatbikatın bitmesiyle genel değerlendirme toplantısı yapıldı.
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