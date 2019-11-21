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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Samsun'a uyuşturucu hap getirirken yakalandılar Haberi

Samsun'a uyuşturucu hap getirirken yakalandılar Haberi

Yakalanan şahısların polis aracından inmeleri

Polis Aracı Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Narkotik 

-Polislerin arasında yürümeleri
-Adliye binasına girişleri
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Ele geçen hapların fotoğrafları

( SAMSUN ) SAMSUN

- Amasya'dan Samsun'a 2 ayrı otomobil ile uyuşturucu hap getiren 4 kişi ile uyuşturucuyu aldıkları şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu Amasya’nın Taşova ilçesinden Samsun’a uyuşturucu hap getirileceğinin bilgisini aldı. Olayla ilgili Samsun-Ankara kara yolunda operasyon yapan narkotik polisi iki ayrı otomobilde T.Y., K.A., O.Y. ve U.K.’yi 616 kapsül sentetik ecza ile yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisi Taşova ilçesinde de olayla bağlantılı olan Z.G.’yi de yakalayarak Samsun’a getirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 5 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.
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