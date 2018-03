Samsun 4. İnşaat Fuarı kendini yeniliyor

-Başkan Yılmaz'ın konuşmasından detay

-Açılış ve protokolün fuarı gezmesi

-Fuardan görüntü

-Ziyaretçilerle röportaj



- Geçen yıl yaklaşık 35 bin ziyaretçi ağırlayan Samsun İnşaat Fuarı, bu yıl kendini daha da geliştirerek daha fazla ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor. “Samsun 4. Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı” TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Fuarda açılış konuşması yapan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, "Geçen yıl 33 binden fazla ziyaretçimiz vardı. Bu yıl daha fazla bir ziyaretçi bekliyoruz. İran, Gürcistan, Irak'tan 117 misafirimiz var. Bu misafirlerimizi Samsun'da ağırlayacağız ve burada iş bağlantıları yapacaklar. Samsun'da çok iyi bir çıkış yaptık. Bu göl maya tuttu. Fuarımızın bölge ve ülke ekonomimize katkı vermesini umuyorum" dedi.

Fuarın Samsun'a ve bölgeye büyük bir potansiyel oluşturduğunu belirten Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Burada yapılan eser Samsun ekonomisine her geçen gün bir değer katıyor. Fuarımızın şehrimize ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

“3 Nisan itibariyle Krasnodar uçuşlarımız başlayacak” Türkiye'de 22 milyon konut olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "22 milyon konut yüzde 10 oranında 2 milyon 200 bin konut her sene yenileniyor. Bunun üzerine nüfus artışı ve çeşitli nedenlerden ötürü konut artışını hesaba katarsak senede 4-4,5 milyon Türkiye konut üretiyor. Bu birçok ülkenin nüfusundan fazla. Bunun yanında bizim fuarlarımıza Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerden uçakla ziyaretçimiz geldiğinde ben rahat edeceğim. Artık Samsunumuz dışa açılan bir performans sergileyeceğiz. 3 Nisan itibariyle Krasnodar uçuşlarımız başlayacak. 6 ay kadar bu uçuşlardan doğan zararı biz karşılayacağız. Haftada iki gün geliş gidiş olacak. Zamanla ilişkilerimiz gelişecektir. Ortaklaşa işler yapabileceğiz. Kazan kazan anlayışına dayalı iş yapacağız. Bu sistem oturduğunda Samsun'u kimse tutamaz" şeklinde konuştu.

“Samsun Karadeniz'in amiral ili” Samsun'da yapılan fuarların Samsun'a birçok katkısının olduğunu belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun potansiyelini her alanda çok daha iyi kullanmalı. Biz bu potansiyeli çok daha iyi kullanırsak Samsun iyi yerlere gelecektir. İlimiz Karadeniz'in amiral İli. Ama daha çok iddialı olmalıyız. Biz dışarıya açılmadıkça dünya ile ticaret yapmadıkça kendimizle alışveriş yapmak bizi geliştirmez" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek fuar açılışı yapıldı. Bu yıl fuarı daha iyi bulduklarını belirten ziyaretçiler, Samsun İnşaat Fuarı'nın büyük fuarları yakaladığını söylediler. Samsun 4. İnşaat Fuarı, 22-25 Mart tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Fuarın açılışına AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, TÜYAP Anadolu Fuarları Samsun Bölge Müdürü Sever Seçer, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.