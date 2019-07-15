Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Samsun 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Yürüyüşten detay

Şehit Darbe Girişimi 

-Yürüyüşten sloganlar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla binlerce vatandaşın katılımıyla şehitler için yürüyüş yapıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Samsun’da çeşitli programlar gerçekleştirildi.
Samsun Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen programlar kapsamında Vali Osman Kaymak ve beraberindeki protokol üyelerince birlikte binlerce vatandaşın katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde başlayan yürüyüş boyunca binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ve dövizlerle çeşitli sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından etkinlikler çeşitli programlarla devam etti. Yürüyüşe ayrıca, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı