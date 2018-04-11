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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Samsat'ta depremin izleri siliniyor - ADIYAMAN

Samsat'ta depremin izleri siliniyor - ADIYAMAN

- Samsat ilçesinde hasar gören evlerin yıkılmasından görüntüler - Fahri Sonuç ile röportaj - Samsat Kaymakamı Sedat Sezik ile röportaj - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ı katılımı ile Samsat ilçesinde temel atma töreni düzenlenecek yerden görüntüler - Adıyaman 'ın Samsat ilçesinde geçen yıl 2 Mart'ta meydana gelen 5,5 şiddetindeki depremin ardından hasar gören evler yıkılarak konut yapımı için çalışmalar başladı - Samsat Kaymakamı Sezik: - "Cuma günü Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın katılımıyla ilçede temel atma töreni düzenlenecek. Yaklaşık 8 aylık gibi sürecin sonunda vatandaşlarımız evlerine kavuşmuş olacak"ADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Samsat ilçesinde geçen yıl 2 Mart'ta meydana gelen 5,5 şiddetindeki depremin ardından evleri hasar gördüğü ya da yıkıldığı için konteynerlerde yaşayan depremzedeler, yeni konutlarına kavuşacak.Samsat ilçesinde meydana gelen 5,5 şiddetindeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde 2 bin 195 evde inceleme yapıldı. İlçe merkezinde 651 ve köylerde 779 olmak üzere bin 430 evin ağır hasarlı olduğu tespit edildi.696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Zorunlu Deprem Sigortası olmamasından dolayı konut yapılamayan Samsat'taki depremzedelere yeni konut yapılması yolunun açılmasının ardından hasar gören evlerin yıkımı ve kalıcı konutların yapımına başlandı.Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Mart 2017'de ilçede meydana gelen depremin ardından AFAD, Kızılay gibi sivil toplum örgütlerinin depremzedelerin yardımına anında koştuğunu söyledi.

Depremin ardından depremzedelerin çadırlara yerleştirildiğini anımsatan Sezik, şöyle konuştu:"Depremzede vatandaşlarımızı çadırların ardından daha sonra ilçemizin dört farklı noktasında kurulan konteynerlere yerleştirdik. Depremzede vatandaşlar için kalıcı konut yapımının ihalesi yapıldı. 403 konutun yapımını sağlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Cuma günü Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın katılımıyla ilçede temel atma töreni düzenlenecek. Yaklaşık 8 aylık gibi sürecin sonunda vatandaşlarımız evlerine kavuşmuş olacak. Önümüzdeki kış vatandaşlarımızın evinde geçirmelerini sağlamaya çalışacağız. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Şu anda 9 hasarlı evin yıkımı tamamlandı. Bir yıl konteynerlerde yaşamın ardından kalıcı konutta yaşamın sürecek olması, ilçemizde bayram havası oluşturdu."Hasarlı evi bulunan ve yıkımına başlanılan Fahri Sonuç ise "Devletimiz sağ olsun konut yapımı için girişimleri başladı.
Depremin ardından önce çadır daha sonra konteynerlerde yaşamaya başladık. Şimdi evim hasarlı olduğu için yıkılıyor. Yeni yapılacak konutlarımıza geçmeyi temenni ediyoruz." dedi.

Depremzede Kalıcı Konutlar Temel Atma Töreni Sivil Toplum Bayram Havası 

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