Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Şampiyona dönüşü kazada ölen milli antrenör son yolculuğuna uğurlandı

Şampiyona dönüşü kazada ölen milli antrenör son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye katılanlar

Hastane Cenaze Trafik Kazası Cenaze Namazı Milli Sporcu 

-Cenaze namazının kılınması
-detaylar
-fotoğraflar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bosna Hersek’te düzenlenen Kick Boks Şampiyonası sonrası Muğla’ya dönerken Aydın’ın Germencik ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı, son yolculuğuna uğurlandı.Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişeleri yakınında dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada Bosna Hersek’te düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası’ndan dönen Kick Boks Milli Takım antrenörü Hasan Karlı yönetimindeki 48 ABA 465 plakalı cip, otoban gişelerinde bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Hasan Karlı ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Araçta bulunan milli sporcu Merve Sağlam ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne tedavi altına alındı.Milli Antrenör Hasan Karlı’nın Aydın Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, bugün karayoluyla Bodrum’a gönderildi. Karlı’nın cenazesi, ikinci namazı sonrası kılının cenaze namazının ardından Turgutreis Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı