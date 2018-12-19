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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şampiyon kadın doğumcu yeni bir başarıya imza attı Haberi

Şampiyon kadın doğumcu yeni bir başarıya imza attı Haberi

Servisten ve doktordan detay

Hastane Gesi Sezar Doğum Oranı Normal Doğum 

-Doktor ile röp.

( SAMSUN ) -- OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde normal doğum oranını yüzde 50 artırdı SAMSUN

- Yılda bin 400 doğum yaptırarak yılın hekimi seçilen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Zehra Özdemir, göreve başladığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde normal doğum oranını bir yılda yüzde 50 artırdı. 2016 yılında Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde yılda bin 400 doğum yaptırarak Samsun'da yılın hekimi seçilen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Zehra Özdemir, yılın hekimi belgesini dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın elinden almıştı. Bir yıldır OMÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Hastanesinde görev yapan Özdemir, burada normal doğum oranını yüzde 50 artırmayı başardı. "Hedefimiz Samsun'da normal doğumun merkezi haline gelmek" OMÜ mezunu olduğunu belirten Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Zehra Özdemir, "Buraya ilk geldiğimde yeterli asistanımız olmadığı için normal doğum yaptıramıyorduk. Bu bizim için negatif bir durumdu. Çünkü Samsun'daki en üst düzey hastane burası. Fakat bu durumu aşmaya başladık. Şimdi asistan sayımız arttı. Fakültede 'normal doğum olmaz' diye bir algı vardı. Normal doğum sağlık açısından daha önemli. Bu algıyı da yıkmaya başladık. Gece-gündüz normal doğum yaptırmaya devam ettireceğiz. Hastalarımızı da normal doğuma yönlendiriyoruz. Onları bilinçlendiriyoruz. 24 saat boyunca hastalarımızın başında bekleyen doktorlarımız var. Hastalarımız gayet memnun. Burada imkan olarak her şeye sahibiz. Tecrübelerimizle hastalarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ebelik bölümündeki hocalarımızla normal doğum konusunda bir proje başlatıyoruz. Bu projeyle birlikte normal doğum oranımızı daha da artıracağız. Tamamen doğal doğum oranımızı artıracağız. Samsun'daki en iyi yen doğan imkanları burada var. Buradaki hedefimiz Samsun'da normal doğumun merkezi haline gelmek" dedi.
Hastalara normal doğumu önerdiklerini belirten OMÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Öğretim Üyesi ve Tüp Bebek Ünite Sorumlusu Doç. Dr. Davut Güven, "Ağrısız doğum ve sezaryen gereksiz olarak ön plana çıkarıldı. Biz de doğal ve normal doğumu öneriyoruz. Ayşe hocamla birlikte hastanemizde normal doğum oranı daha da artacaktır" diye konuştu.
(KA-SLH-Y)
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