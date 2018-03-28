Şampiyon F klavyeyi anlattı - GÜMÜŞHANE Haberi

- Celal Aşkın'ın hızlı klavye kullanımından genel ve detay görüntüler - Celal Aşkın ile röportaj - Celal Aşkın mezun olduğu okuldaki öğrencilere eğitim verirken - Lise yıllarında öğrendiği 10 parmak F klavye kullanımındaki hızıyla 16 Türkiye ve 6 dünya şampiyonluğu elde eden Celal Aşkın, 12 yıl önce mezun olduğu okulda öğretmenlere eğitim verdi - Aşkın: - "F klavye günlük kullanımda fayda sağlayan bir araç. Uzun süre bilgisayar başında yapılacak iş 10 parmak metoduyla F klavye kullanarak çok kısa sürede yapılabilir"GÜMÜŞHANE (AA) - Lise döneminde öğrendiği 10 parmak F klavye kullanımındaki hızını 16 Türkiye ve 6 dünya şampiyonluğuyla taçlandıran Celal Aşkın, mezun olduğu okulda öğretmenlere klavye eğitimi verdi.Adelet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca klavye eğitimi için görevlendirilen Aşkın, memleketi Gümüşhane 'de, eski adı Adalet Meslek Lisesi olan Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle bir araya geldi.Aşkın, eğitim öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, klavye ile lise yıllarında tanıştığını söyledi.
Konferans verdiği binanın bir zamanlar Gümüşhane Adalet Meslek Lisesi olarak hizmet verdiğini ve kendisinin bu okuldan mezun olduğunu anlatan Aşkın, "Bu benim için büyük bir onur. Çünkü mezun olduğum okula 12 yıl sonra eğitim vermek için geldim." dedi. Aşkın, hocalarının yardımıyla daktilosunu geliştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:"Hem Türkiye hem de dünya çapında birçok yarışmaya katıldım. Şimdiye kadar 16 Türkiye, 6 dünya şampiyonluğu aldım. Son dünya şampiyonluğumu 2017 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de aldım. 2 dalda dünya rekoru kırdım. Dakikada net 158 kelime vuruşu ile dünya rekoru kırdım. Ayrıca Türkiye'nin hiç derece alamadığı sesi yazıya çevirme kategorisinde de dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu oldum." - F klavye ile zamandan tasarrufHerkese F klavyeyi öğrenmeleri tavsiyesinde bulunan Aşkın, "F klavye günlük kullanımda fayda sağlayan bir araç. Uzun süre bilgisayar başında yapılacak iş 10 parmak metoduyla F klavye kullanarak çok kısa sürece yapılabilir. Kullanıcılar 10 parmak tekniğini öğrendiklerinde yanlış kullanım tekniklerinden kaynaklanan sağlık sorunlarıyla da karşılaşmamış olacak." diye konuştu. Aşkın, Q klavyenin yavaşlatmayı hedef alan bir yapısı olduğunu kaydederek, şunları söyledi:"Q klavye tamamen yavaş yazmak için tasarlanmıştır, F klavye ise tamamen bilimsel metotlarla sesli, sessiz harf dizilimi ile hızlı yazmak için tasarlandı. Klavye kullanmayı bilmeyenlere tavsiyem öncelikle F klavye öğrenmeleri ve bunu da 10 parmak metoduyla öğrenmeleridir. Böylece hem işlerini daha kolay, çabuk yapmış olacaklar, zamandan tasarruf sağlayacaklar hem de sağlıklarını korumuş olacaklar."Eğitime öğretmenlerin yanı sıra Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Hilmi Avan ve ilgililer katıldı. Eğitim sonunda Aşkın ve Çevik tarafından öğretmenlere katılım belgesi verildi.