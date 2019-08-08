Şampiyon 'Balıkesir Bamyası'nda 2 bin 250 ton rekolte bekleniyor - BALIKESİR İzle
Şampiyon " Balıkesir Bamyası"nda 2 bin 250 ton rekolte bekleniyor - BALIKESİR - Bamya hasadından detaylar - Bayat Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı ve Bayat Mahallesi Muhtarı Hüseyin Öztürk'ün konuşması - Bamya üreticilerinden Hasan Can ve Saffet Çetin ile röportaj - Türkiye'de bamya üretiminde ilk sırada yer alan Balıkesir 'de, kendine özgü yapısıyla tombul, etli ve altı köşeli olan " Balıkesir Bamyası"nın hasadı başladı - Bayat Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı ve Bayat Mahallesi Muhtarı Hüseyin Öztürk: - "Bu yıl havaların ısınmasıyla hasadımız da artmaya başladı. Bamyalarımızın çiçekleri çıkmaya başladı, önümüzdeki günlerde hasadı daha da artacaktır" - Bamya üreticilerinden Saffet Çetin: - "Yedi dönümlük bir tarlaya bamya ektim, 6 - 7 ton bamya hasadı bekliyorum. Şu ana kadar gayet verimli. Eşim ve çocuklarım da bana yardım ediyor, emeğimizin karşılığını alıyoruz"BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Türkiye'de en çok Balıkesir 'de üretilen ve kendisine özgü yapısıyla tombul bamya olarak da bilinen " Balıkesir Bamyası"ndan bu yıl 2 bin 250 ton rekolte bekleniyor.Çoğunlukla, merkez Altıeylül ilçesine bağlı Bayat, Bereketli, Nergiz ve Çiftlik mahallelerinde nisan ayında 2 bin 500 dekarlık alana ekilen " Balıkesir Bamyası"nın hasadına başlandı.Kendine özgü yapısı bulunan, altı köşeli olan " Balıkesir Bamyası", bamyalar arasında da en etli olan bamya olarak biliniyor.Ucu küt ve kısa olan " Balıkesir Bamyası", genellikle taze tüketiliyor veya konserve yapılıyor. Bölgede ekilmesinden sonra sulama yapılmadan yetişen bamyaların her birini aileleriyle birlikte tek tek elle toplayan üreticiler, bu yıl ki hasattan gayet memnun. - "Havaların ısınmasıyla hasadımız da artmaya başladı"Bayat Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı ve Bayat Mahallesi Muhtarı Hüseyin Öztürk (55), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir 'de üretilen bamyaların Ege Bölgesi'nde üretilen bamyalar gibi uzun değil tombul olduğunu söyledi.
Öztürk, mahallelerinde yaklaşık bin 400 dekarlık alana bamya ekildiğini belirterek, şöyle konuştu:"Bamya ekildikten üç ay sonra toplanmaya başlar. Bu yıl havaların ısınmasıyla hasadımız da artmaya başladı. Bamyalarımızın çiçekleri çıkmaya başladı, önümüzdeki günlerde hasadı daha da artacaktır. Bamya, tarlalarda 4 liradan satılır. Bizim bölgemiz biraz kırsal olduğu için bamya ekimine müsait. Köyümüzden şehirlere göç oranı çok düşüktür, bamyanın köylüye maddi olarak katkısı da oluyor."Bamya üreticilerinden Hasan Can (53) da bu yıl ki bamya hasadından memnun olduklarını söyledi.
Can, bamyanın köyleri için gelir kapısı olduğunu dile getirerek, "Hasadımız güzel, bu yıl 7 dönümlük tarlama bamya ektim. Bamyalarımızı köyümüze gelen tüccarlara satıyoruz. Bizim bamyalarımız genelde fabrikalarda konserve yapılarak yurt dışına, Arap ülkelerine gönderiliyor. Bu durum ülkemize dövizin girmesini sağlıyor. Bizim de kazancımız iyi. Ürünlerimizi ailemizle beraber ekip topluyoruz, bize gelir kapısı oluyor." ifadelerini kullandı. - "Bu yılki hasadımız çok iyi"Üreticilerden Saffet Çetin ise bamyalarını ilaç ve hormon atmadan ürettiklerini ifade etti. Hayvan gübresi kullandıklarını aktaran Çetin, "Çok şükür emeğimizin karşılığını alıyoruz. Bu yılki hasadımız çok iyi, gayet memnunuz. 7 dönümlük bir tarlaya bamya ektim, 6 - 7 ton bamya hasadı bekliyorum. Şu ana kadar gayet verimli. Eşim ve çocuklarım da bana yardım ediyor, emeğimizin karşılığını alıyoruz." dedi.
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