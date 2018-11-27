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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Şampiyon atlar Sivas'ta yetiştiriliyor İzle

Şampiyon atlar Sivas'ta yetiştiriliyor İzle

- Atlardan detay

Şampiyon Allah At Çiftliği Irak 

-- Atların koşması
-- Atilla Özkan'ın konuşması
-- Drone ile atların görüntüleri

( SİVAS - ÖZEL) SİVAS

- Sivas'ta 100 dönüm arazide kurulan çiftlikte şampiyon adayı taylar yetiştiriliyor. Sivas merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Üçtepe köyünde Atilla Özkan (44) askerden geldikten sonra aldığı kısrakla at yetiştirmeye başladı.
Yetiştirmeye başladığı kısrağı Bursa'nın Karacabey ilçesine gönderen Özkan daha sonra 100 dönüm araziye at çiftliği kurdu. 6 adet kısrak, 5 adet tay ve 1 adet aygırın bulunduğu çiftlikte Özkan şampiyon adayı İngiliz tayları yetiştiriyor. Sivas'ın doğal şartlarında ve ikliminde yetiştirilen atlar özenle bakılıyor. Özkan'ın yetiştirdiği atlardan Divine Heart 2013 yılında Gazi Koşusu'nu kazanırken yeni yetişen şampiyon adayların beslenmelerine dikkat ediliyor. Günün büyük bir bölümün etrafı çeviri çayırlarda geçiren atların bakımları da titizlikle yapılıyor. Çiftlik sahibi Atilla Özkan, askerden geldikten sonra kısrak alarak at yetiştirmeye başladığını belirterek," Daha sonra kısrağı Karacabey'e gönderdim. İlgim vardı böylelikle başladım. Kısraklarımızdan kendi yetiştirdiğimiz taylarımızı alıyoruz. Bunlara Karacabey'de aşım yaptırıyoruz. Daha önce atlarımız Karacabey'de kalıyordu. Şimdi bir çoğu burada bir tane kısrağımız Karacabey'de bunlarda aşıma gidip gelecekler. Taylarımızı bundan sonra burada yetiştireceğiz" dedi.
"Atım Gazi Koşusu'nu kazandı" Divine Heart adlı atının 2013 yılında Gazi Koşusu'nu kazandığını ifade eden Özkan,"İnşallah nasip olursa bundan sonra bir şampiyon yetiştirmeye çalışıyoruz. Şuana kadar yetiştirdiğimiz taylardan satmadık. Kendimiz koşturuyoruz. Ben hem at sahibim hem de yetiştiriciyim. Burada şampiyon at yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü her at şampiyon olamıyor. O birazda nasip işi inşallah bir şampiyon at bize bir daha nasip olur" diye konuştu.
"Sivas'ın iklimi atçılığa müsait" Önceden atlarını Karacabey'de pansiyoner olarak bıraktıklarını söyleyen Özkan,"Artık Sivas'ta yetiştiriyoruz. Buranın havası, iklimi atçılığa müsait burada daha önce denemelerimiz oldu. Birkaç tane safkan İngiliz atı getirdik. Burada iyi geliştiğini tespit ettik. Ondan sonra bu işi burada yapmaya karar verdik. Hem kendi istediğimiz gibi bakımını yapıyoruz. Gözümüzün önünde her şeyini biliyoruz." ifadelerini kullandı. Hayalinin bir Gazi Koşusu şampiyonu daha çıkarmak olduğunu aktaran Özkan, Türkiye'de atçılıkta en önemli koşunun Gazi Koşusu olduğunu belirtti.
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