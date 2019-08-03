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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Samountain Motosiklet Festivali başladı

Samountain Motosiklet Festivali başladı

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- HATAY

Yarış İsaf Cenaze Efes Trafik Cezaları 


- Hatay'ın Samandağ ilçesinde ikincisi düzenlenen Samountain Motosiklet Festivali’nde nefes kesen anlar yaşandı. Samandağ Deniz Sahili’nde gerçekleşen yarışa, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz start verdi. Enduro Kulüp Yöneticisi Mehmet İlker İlbeyi, “Birincisini yapmak iyiydi ama ikincisini yapmak gerçekten de Samandağ’ın ve Hatay’ın tanıtımı açısından çok büyük bir onur. Sırf Samandağ’ın taşının güzelliğini gördüler ama gerçekten biz burada Hatay’ı çok iyi temsil etmeye çalışıyoruz. Eminim ki misafirlerimiz buradaki arkadaşlıktan, dostluktan bahsedecekler" dedi.
Hatay’daki en büyük sorunlardan birinin motosiklet kazaları olduğunu söyleyen İlbeyi, Her yıl bir sürü kardeşimizin cenazesine katılıyoruz. Bizleri çok üzüyor. Her ne kadar trafik cezaları ile bastırsak da buna bir önlem alamıyoruz. Bizim amacımız bunlara bir alternatif oluşturmak. Gördüğünüz gibi burada korumalarla, düzgün motosikletlerle profesyonel bir şekilde enerjilerini atıyorlar. Bu motosiklet etkinliklerine daha çok destek istiyoruz. Çünkü motosiklet kazalarının önüne alternatif oluşturularak geçileceğini düşünüyorum. Bu tür etkinliklerin daha çok desteklenmesi, gün yüzüne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
Festival final yarışmasının ardından sona erecek.
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