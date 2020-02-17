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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Şambrelle kayan genç, horon oynayan vatandaşın ayaklarını yerden kesti İzle

Şambrelle kayan genç, horon oynayan vatandaşın ayaklarını yerden kesti İzle

Şambrelle kayan gençler

Kamera Memur Cep Telefonu Pazar Günü 

-Horon eden vatandaşlar
-Duramayarak horon halkasına dalan genç

( RİZE ) RİZE

- Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde pazar gününü fırsat bilip eğlenmek için horon oynarken yanlarında şambrel ile kayarak eğlenen gençlerden biri hızını alamayarak horon ekibinin arasına daldı.Mahallede horon oynandığı sırada şambrelle kayarken hızını alamayan bir genç duramayınca horon halkasının içine daldı. Bu esnada horon halkasında olan Kaçkar Devlet Hastanesinde görevli sağlık memuru Can Kosanoğlu’na çarpan genç, Kosanoğlu’nun ayaklarının yerden kesilerek birden sert zemine çakılmasına neden oldu. Kazada vücudunda ezikler oluşan Sağlıkçı Kosanoğlu, aldığı darbeye aldırış etmeden horona devam etti.Arkadaşlarının horon oynamasını çekmek isteyen bir genç ise o anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

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