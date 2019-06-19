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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Samatya Sahili'nde bulunan evdeki yangın korkuttu

Samatya Sahili'nde bulunan evdeki yangın korkuttu

Yangından genel ve detay görüntü

Bild Uttu İtfaiyeciler Trol 

-Röportaj

( İSTANBUL )- Yoğun dumanın çıktığı eve ekipler kısa sürede müdahale etti İSTANBUL

- Fatih Samatya Sahilinde bulunan iki katlı evde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yoğun dumanın çıktığı eve müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak civardaki evlere sıçramasını önledi. Yangın saat 16.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahil Sokakta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 ay önce boşaltılan evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ahşap ev olmasından dolayı kısa süre içerisinde büyüyen yangın yoğun duman oluşturdu. Yangın ve dumanı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber bildirdi. Kısa süre içinde yangının çıktığı yere gelen ekipler alev ve dumanlara müdahale etti. Kontrol altına alınan yangına Eyüp, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler evin ikinci katına merdivenler yardımıyla çıkarak içeride soğutma çalışmalarına devam etti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yangını gören Süleyman Subaşı isimli bir vatandaş ise şu şekilde konuştu: “Mangal yakıyorlarmış gibi oldu. Birde baktım ki alev çıkmaya başlayıncaya kadar yetkilileri aramak zorunda kaldım. Sağolsunlar tam zamanında geldiler. Allah itfaiyecilerimizden razı olsun. Şu anda müdahale ediyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. İçeride kimse yoktu. Yani oturan kimse yoktu. Yan komşuları çıkardık. Onlar gelene kadar Alzeihmer hastalarını çıkardık." (DH-
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