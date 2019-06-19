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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Samatya’da kül olan tarihi bina, ekiplerce kontrolü bir şekilde yıkıldı

Samatya’da kül olan tarihi bina, ekiplerce kontrolü bir şekilde yıkıldı

Binadan detay

Yeşilçam Tarihi Bina Nadan Zabıta Trol 

-Yıkımdan detay
-Mahalle sakinlerinden detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Filmlere konu olan tarihi binanın bu kez yıkılışını izlediler İSTANBUL

- İstanbul Fatih'te yanan ahşap bina, yıkılma tehlikesine karşı ekiplerce kontrolü bir şekilde yıkıldı. Filmlere konu olan tarihi binanın kontrolü yıkılışını ise mahalleli film izler gibi izledi. Olay, Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahil Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binada saat 16.30'da meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen bina, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Bunun üzerine itfaiye ve zabıta ekipleri çevrede geniş önlem alarak, binanın kontrolü bir şekilde yıkılması için çalışma başlattı. Kepçe operatörü tarafından yıkım yapıldı. Birçok yeşilçam filmlerine konu olan Asırlık binanın yıkıldığı anı mahalle sakinleri büyük bir üzüntüyle izledi. (VB- MB-
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