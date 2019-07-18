Samanlık ve ahır alev alev böyle yandı... Yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu İzle

-samanlıgın yanısı

-ahırın içerisinde yanan hayvanlar ve can çekişen hayvanlar

-ahırdan kurtarılan hayvanlar

-sinir krizi geçiren vatandaş

-sokağa dökülen mahalleli

-itfaiye ekiplerinin müdahalesi

-kurtarılan hayvanlar



( BURSA )- Alevler içerisinde kalan ahırdaki hayvanları kurtarmak için tüm mahalle seferber oldu - Hayvanları kurtarmak için saniyelerle yarışılırken, cami hoparlörlerinden yardım çağrısında bulunuldu BURSA



- Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir samanlıkta bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ahıra sıçraması sonucu 5 büyükbaş hayvan telef olurken, 10 hayvanda vatandaşların ve itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Tüm mahallelinin yardım etmesi için cami hoparlöründen vatandaşlara yardım çağrısında bulunuldu. İtfaiye ve vatandaşların büyük çaba sarf ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet G.'ye ait samanlık gece 01.30 sularında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede tüm samanlığı saran alevler, yan tarafta içerisinde 15 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye ekibinin yanında sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 10 itfaiye aracı ve 50 itfaiye eri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Hayvanları kurtarmak için tüm mahallelinin seferber olduğu yangında cami hoparlöründen vatandaşların yardım etmesi için çağrıda bulunuldu. 5 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu Alevler içerisinde kalan ahıra müdahale eden itfaiye ekipleri, bir yandan da büyükbaş hayvanların bulunduğu ahıra ulaşmak için büyük bir çaba sarf etti. Yangının kontrol altına alınmasıyla ahıra ulaşan ekipler vatandaşların da yardımıyla 10 büyükbaş hayvanı kurtarabilmek için seferber oldu. Tüm mahallelinin çabası sonucu 10 büyükbaş hayvan vücudunda bulunan yanık izleriyle kurtarılırken, 5 büyükbaş hayvan ise kurtarılamayarak telef oldu. Hayvanların telef olması üzerine sinir krizi geçiren hayvan sahiplerine olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Çıkan yangın sonucunda büyük maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedenini belirlemek için ekipler inceleme başlattı.

