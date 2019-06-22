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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Samandağ’ın son demirci ustası yıllara meydan okuyor

Samandağ’ın son demirci ustası yıllara meydan okuyor

Demirin ateşte kızdırılması

Demircili Fabrika Demircilik Tarım Leman 

- Daha sonra suya batırılması
- Başka demirin kızdırılması
- Daha sonra spiralde düzeltilmesi
- Üretilen ürünler
- Demirci ustası röportaj

( HATAY ) -- 6 yaşında başladığı demircilik mesleğini 55 yıldır sürdürüyor- Demirci ustası Tahir Sağıcı: “Demircilik mesleği son demlerini yaşıyor” HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinin son demirci ustası olarak bilinen Tahir Sağıcı, yıllara meydan okuyor. 55 yıldır demircilik mesleğini sürdüren Tahir Sağıcı (61), tarıma endeksli olarak malzeme üretimi gerçekleştiriyor. İlçenin son demirci ustası olan 4 çocuk babası Tahir Sağıcı, 6 yaşından başladığı meslekte 55’inci yılına ulaştığını ifade etti.
Demirci ustası Sağıcı, “Bu mesleğe 1964 yılında başladım ve devam ediyorum. Çalışmalarımız tarıma endeksli, faaliyetlerimiz ise bileme işi ve imalattır. Hem yeni ürünler hem de eski ürünler üzerinde çalışabiliyoruz. İlçede başka demirci kalmadı, son demirci biziz. Bizden sonra da artık demircilik kalmayacak. Yani millet okuyor, çocuklarını okula gönderiyor, buralara meslek öğrenecek eleman gelmiyor” dedi.
“Fabrikasyon ürünler, ürün satışlarımızı yüzde 75 kırdı” Ürünlerin tamamının kendilerine ait olduğunu ifade eden Sağıcı, “Arabaların yayları, tahra, satır, orak, çekiç, balta, kazma, çapa, taş kırma, saman çekici ve sıva çekici gibi ürünler üretiyoruz. İmalatlarımız kalite olarak süperdir. Fakat fabrikasyon ürünler satışlarımızı yüzde 70 kırdı. Artık kendi yağımızda kavruluyoruz” dedi.
Kendisine verilen her şekli üretime dönüştürebildiğini söyleyen Tahir Sağıcı, demiri ateşle ısıtarak, döverek her şekli verebildiğini sözlerine ekledi. (MBY
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