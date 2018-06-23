Samandağ ilçesinde bir kişi boğuldu



- Hatay’da serinlemek için denize giren Mithat Çiftçi (56), boğuldu. Hatay’ın Samandağ İlçesi Meydanköy’de ailesi ile birlikte sahile gelen Mithat Çiftçi, yüzdüğü sırada gözden kayboldu. Olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin aradığı 56 yaşındaki Mithat Çiftçi’nin cansız bedeni uzun uğraşlar sonunda karaya çıkarıldı. Sahile çıkarıldığında nefes almadığı belirtilen 56 yaşındaki Çiftçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, hayatını kaybeden Mithat Çiftçi’nin cenazesi Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

