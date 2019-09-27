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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Samandağ'da zeytinlik ve defne alanında çıkan yangın korkuttu

Samandağ'da zeytinlik ve defne alanında çıkan yangın korkuttu

-Yangın uzaktan detay

Zeytinli Zeytinlik Ormanlı Uttu 

--Yanan yerler detay
--Yanan ağaçlar detay
--Yangını izleyen insanlar detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'ndeki zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ormanlık alana yetişmeden söndürüldü. Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ekipleri 2 arazöz ile müdahalede bulundu. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
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