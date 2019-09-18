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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Samandağ’da zeytinlik alanda yangın çıktı

Samandağ’da zeytinlik alanda yangın çıktı

-Yangın uzaktan detay(Vatandaş kamerası)

Zeytin Ağacı Zeytinli Kamera Zeytinlik 

--Zeytinlik alan detay(Vatandaş kamerası)
--Yangın söndürülürken detay ((Vatandaş kamerası)

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ İlçesinde bir zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Vakıflı Mahallesindeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 İtfaiye 1 su tankeri müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında 90 zeytin ağacı kül oldu. (ALC
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