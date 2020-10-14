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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Samandağ'da yamaçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Samandağ'da yamaçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

-Araçlar detay

Mahsur Kaldı 

--Çıkarılırken detay
--Halat detay
--Çıktılarında detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde yamaçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Çevlik ve Arsuz yolunda bulunan yamaca inen 3 kişi geri çıkmak istedikleri zaman yamacın yüksekliğinden kaynaklı oldukları yerde mahsur kaldılar. Ekiplerden yardım isteyen 3 kişi Jandarma ve AFAD personelinin halat yardımıyla oldukları yerden çıkarıldı.
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