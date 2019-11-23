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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Samandağ’da tarihi mağaralara yakın yerde çıkan yangın kontrol altına alındı Video

Samandağ’da tarihi mağaralara yakın yerde çıkan yangın kontrol altına alındı Video

Yangından detay

( HATAY ) HATAY

Trol 


- Hatay’ın Samandağ ilçesinde tarihi mağaraları'nın bulunduğu bölgeye yakın yangın yayılmadan söndürüldü. İlçeye bağlı Mağaracık Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, gece geç saatlerde kontrol altına alındı. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Büyük uğraşlar sonucunda yangın Tarihi Mağaraları'nın bulunduğu bölgeye gelmeden söndürüldü.
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