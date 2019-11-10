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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Samandağ’da sazlık yangını Haberi

Samandağ’da sazlık yangını Haberi

amatör kamera

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( HATAY ) - HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın, Liman Mahallesi’nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 ayrı noktaya sıçrayan yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. (ALC-
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