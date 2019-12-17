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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Samandağ'da patlayan trafo maddi hasara yol açtı Video

Samandağ'da patlayan trafo maddi hasara yol açtı Video

Yanan trafo ve otomobil detay

Cenaze Trafo Patlaması Patlama Sesi 

-Yangın detay
-Yanan trafo detay
-Yanan otomobil detay
-Otomobili Aydın Sağaltıcı röportaj

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir trafo patlaması sonucu , park halindeki otomobil yandı. Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Çöğürlü Mahallesi'nde bulunan bir trafo aşırı yüklenme sebebiyle patladı. Patlama esnasında ,yanında park halindeki bir otomobil yandı. Yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama nedeniyle. Ayrıca trafo ile trafonun bulunduğu direkte de büyük maddi hasar meydana geldi. Otomobili Aydın Sağaltıcı, Bizim cenazemiz var. Teyzemi almaya gelmiştim. Aracımı park ettim. Teyzemin evine geçtim ve bir patlama sesi duydum. Sonra dumanları gördük. Ardından aracım bu hale geldi." dedi.
Olay yerine gelen Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
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