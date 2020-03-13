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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Samandağ’da korkutan bitki örtüsü yangını

Samandağ’da korkutan bitki örtüsü yangını

Yangından görüntüler

( HATAY ) HATAY

Trol 


- Hatay’ın Samandağ ilçesinde bitki örtüsü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi’nde bitki örtüsü alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının yola yakın olmasından kaynaklı göz gözü görmedi. Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
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