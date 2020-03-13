Samandağ’da korkutan bitki örtüsü yangını



- Hatay’ın Samandağ ilçesinde bitki örtüsü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi’nde bitki örtüsü alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının yola yakın olmasından kaynaklı göz gözü görmedi. Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.



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