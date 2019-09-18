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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Samandağ'da kaçak yapıların yıkımında arbede

Samandağ'da kaçak yapıların yıkımında arbede

-Kepçe çıkan yapı sahibi detay

Kaçak Kaçak Yapı Arbede Zabıta 

--kepçeye direnenler detay
--Olaydan uzaklaştırmaya çalışan biri detay
--Kepçe yapıya vurması
--Bayılan vatandaş detay
--Zabıta evin önünde uzaklaştırmaya çalışıyor
--Yetkiliklere saldırmaya çalışan detay
--Kepçe önünde duranlar detay
--Evin boşaltılması detay
--Evin yıkılması detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahil şeridine kaçak olarak yapılan binaların yıkımı sırasında yıkımı engellemek isteyen vatandaşlar ile zabıta arasında arbede yaşandı.Yapılarının yıkılmaması için çaba gösterenler kepçenin önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Bazıları yapıların çatılarına çıkarak yıkımı engellemeye çalışırken, yapıları yıkılan bazı vatandaşlar baygınlık geçirdi. Zabıta ekipleri yıkımı engellemeye çalışanları güçlükle engelledi. Çevik kuvvet ekipleri de bölgede önlem alırken, yıkımların yarın da süreceği öğrenildi.
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