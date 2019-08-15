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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Samandağ’da çıkan yangın kontrol altına alındı

Samandağ’da çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın detay

İtfaiye Aracı Yangına Müdahale Trol 

-Soğutma işlemleri detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraların bulunduğu bölgedeki yangın yayılmadan söndürüldü. Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, gece geç saatlerde kontrol altına alındı. Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ekiplerinin 1 kepçe, 5 arazöz, 3 su tankı, 10 itfaiye aracı ve Hatay Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ile yangına müdahale eden ekipler, gece olması nedeniyle çalışmayı karadan sürdürdü. Büyük uğraşlar sonucunda yangın Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraların bulunduğu bölgeye gelmeden söndürüldü. Yangın’da 5 hektarlık alan kül oldu.
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