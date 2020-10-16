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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Samandağ’da bitki örtüsü yangını

- Samandağ’da bitki örtüsü yangını

-Yangın uzaktan detay

Zeytinli Zeytinlik Trol 

--Yangın yeri detay
--Vatandaşın müdahalesi
--İtfaiye müdahalesi

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde bitki örtüsü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşalanı Mahallesinde bitki örtüsünün bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın zeytin ağaçlarına sıçradı. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir İtfaiye Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer zeytinlik ağaçlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. (ALC-ADN-Y)
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