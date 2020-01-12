Samandağ’da apartmanda yangın paniği

--Yangına müdahale detay

--Yangın detay



( HATAY ) HATAY



- Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Atatürk mahallesinde bulunan aparmanın ikinci katında bulunan evde elektrik kontağının şase yapması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yanan evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



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