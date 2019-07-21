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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Samandağ'da 1 günde 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Samandağ'da 1 günde 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Bu alanda denize girmek yasaktır tabela detayı

Boğulma Tehlikesi Boğulma Vakası Kız Çocuğu Sağlık Ekipleri Boğulma Vakaları 

-Denizde kurtaranlar
-Cankurtaran ekibi kamerasından uyarı

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde aynı gün içerisinde denize giren 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 8 kişiyi cankurtaranlar ölümden kurtardı. Dünyanın en uzun kumsallarından birine sahip olan Samandağ ilçesinde denize giren 8 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden cankurtaranlar, 8 kişiyi ölümden kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Çevlik sahilinde gün boyu denize serinlemek için giren 8 ayrı kişinin, rip akıntısına kapılarak çırpındıklarını gören vatandaşlar durumu cankurtaranlara bildirdi. Cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçirenleri karaya çıkarttı. Kız çocuğu hastaneye kaldırıldı Denizde meydana gelen 8 boğulma vakasından birinde küçük bir kız çocuğunun başına geldi. Küçük kız cankurtaranlar tarafından kumsala çıkarılırken sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından önce Samandağ Devlet Hastanesi ardımdan da Hatay Bölge Hastanesi’ne kaldırıldı. Rip akıntısı her yıl görülüyor Samandağ deniz kentinin sahillerinde her yıl, halk arasında "kum göçmesi veya kum kayması" olarak da bilinen rip akıntısına bağlı olarak boğulma vakaları görülüyor.
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