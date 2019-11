Samandağ Belediyesi’nden basın açıklaması

-detaylar



( HATAY ) HATAY



- Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, son günlerde gündem konusu olan Samandağ Turizm Bölgesi 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile ilgili halka açık bir basın toplantısı gerçekleştirdi.Samandağ Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Duran, Timur Bozoğlan, Tahsin Demir, basın mensupları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatanda katıldı.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, “Son günlerde basında sosyal medyada ve halkımızın arasında gündem konusu olup tartışılan ve belediyemizin ve de yönetiminin birçok soruya maruz bırakıldığı hatta mevzunun bize atfedildiği Samandağ Turizm Bölgesi 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hakkında sizler ile bazı bilgileri paylaşmak istiyoruz. Öncelikle kamuoyunun şunu bilmesini isteriz ki söz konusu planlama çalışmaları ile ilgili kurumlar arası görüşmeler 2012 tarihinde başlamış olup 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hizmet alım işi 26.06.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Akabinde 1. Etap İlave ve Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hizmet alım işi de 02.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu planlar 27.11.2017 tarih ve 4178 sayılı yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.Hatay Samandağ Turizm Bölgesi 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Kültür ve turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 23.07.2019 tarih ve 2019/14-19 sayılı kararı ile onaylanmış olup 18.11.2019 tarihi itibari ile 1 (bir) ay süre ile Kurumumuzun internet sayfasında yayınlanmış idari binasında askıya alınmıştır.Dolayısı ile söz konusu planlama çalışmaları süreci (kurum görüşmeleri, plan yapım hizmetinin ihale edilmesi, plan taslaklarının hazırlanması vs) yönetimimizden bağımsız olup halihazırda Turizm Bakanlığınca planlama çalışmalarda görülen teknik eksikliklerin giderilmesi noktasında yönetimimizin rutin çalışmaları olmuştur. Ki bu çalışmalar planlama ana kararlarını olumlu veya olumsuz etkilememiştir” dedi.

"Çalışma, bakanlığa gönderilmiş olup değerlendirilmesi talep edilmiştir"“Basında ve kamuoyunda en çok dillendirilen konular arasında olan kıyı alanları düzenlemeleri ile ilgili olarak yönetimimiz halkımızın bir mağduriyeti oluşmaması için gerekli hassasiyeti göstermiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 03.07.2019 tarih ve 2892 sayılı yazı ile 1976yılından beri sabit olan kıyı kenar çizgisinin yeniden tespit edilmesi ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini talep etmiştir” diyen Eryılmaz, şunları kaydetti:“Söz konusu Bakanlık konu ile ilgili olarak 26.07.2019 tarih ve 20550 sayılı yazısı ile talebimizi, mevcut kıyı kenar çizgisinin değiştirilmesini ya da iptalini gerektirecek teknik veya hukuki bir neden bulunmadığını belirterek reddetmiştir. Bakanlık kati suretle 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ancak yine söz konusu bölgede Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Kısmi Yapılaşmaya ilişkin madde dikkate alınarak Hz. Hıdır A.s. Türbesi ile Truva Restoran arasına denk gelen alanda bir çalışma yapılmıştır. Kısmi yapılaşma Turizm Bakanlığınca 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış turizm amaçlı uygulama imar planlarının, kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 100 metrelik bandı içerisinde kalan kesimindeki imar adalarının yüzde ellisinden fazlasında yapılaşma olması durumudur. Buna göre 11 Temmuz 1992 tarihinden önce alınmış ve kurumumuzca tespiti yapılan Ruhsatlar, Emlak Beyannameleri, Faturalar vs. ile yapılan çalışmalarda doluluk oranı yüzde 54.30 çıkmıştır. Çalışma, bakanlığa gönderilmiş olup değerlendirilmesi talep edilmiştir ancak Revizyon İmar Planında söz konusu alanın Park ve Günübirlik Tesis Alanı olarak tanımlandığı görülmektedir. Henüz askı ilan sürecinde olan Hatay Samandağ Turizm Bölgesi 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları kapsamında söz konusu bölgeye dair Kısmi Yapılaşma kararının tekrar değerlendirmeye alınması hususunda itirazda bulunulacaktır.Tüm bunların çerçevesinde şu açıkça bilinmelidir ki, Samandağ Turizm Bölgesi 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının tasarrufu tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkisindedir. Bu planlar çerçevesinde mağdur olduğunu düşünerek belediyemize gelerek, bize tepki gösteren, itiraz eden vatandaşlarımızın hassasiyetlerini anlamaktayız. Bu noktada gerek yönetimimiz gerekse de personelimiz mağduriyetlerin giderilmesi hususunda vatandaşlarımızın ne yapması gerektiğine yönelik yönlendirmelerde bulunmakta ve yardımcı olmaya çalışmaktadır.”



loading...