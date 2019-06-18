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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Saman yüklü traktör alev alev böyle yandı

Saman yüklü traktör alev alev böyle yandı

Yanan traktörden görüntü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Jandarma Akkale 


- Çanakkale'nin Biga ilçesinde saman yüklü bir traktör alev alarak yandı. Edinilen bilgiye göre, Cahit Aydın'a ait olan traktöre, kendi tarlasından saman yükleyen Cahit Aydın ve işçiler, Geyikkırı-Karaağaç köyü yolu üzerinde traktörün kasasında bulunan samanların bir anda alev aldığını görünce traktörü durdurarak itfaiye haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri yangını söndürdü. Orman ekipleri ve jandarma, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlattı.
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